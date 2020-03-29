بعد إيداع حيثيات بيت المقدس.. اعرف معلومات عن استشهاد مدير تأمين كوبرى السلام

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها بعض المتهمين بالدعوى واقعة استشهاد العميد طه زكى مدير إدارة تأمين كوبرى السلام عقب استهداف مرور السيارة التى كان يستقلها هو وآخرين من أفراد الشرطة.

1ـ الواقعة حدثت فى بتاريخ 15 أغسطس 2013.

2ـ ارتكب الواقعة المتهم رقم 80 بأمر الإحالة والمتوفى حاتم سلامة حسن ومجهولين.

3ـ المتهمون تربصوا بطريق الإسماعيلية الصحراوى منتظرين إحدى سيارات الشرطة لقتل مستقليها.

4 ـ المتهمون أطلقوا النار على السيارة التى كان العميد طه زكى ما أدى لاستشهاده هو وفرد شرطة آخر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.