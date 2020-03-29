اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"بسبب معاكسة الفتيات".. تفاصيل إحالة أب وابنه للجنايات بالسلام

الأحد، 29 مارس 2020 08:00 ص
"بسبب معاكسة الفتيات".. تفاصيل إحالة أب وابنه للجنايات بالسلام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل وابنه لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالشروع في قتل تاجر بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بالسلام، وأوضحت التحريات أن المتهمين هم "سيد .ع"، وابنه "محمد .س"، عاطلين.

واعترف المتهمان بارتكابهما جريمة الشروع في قتل تاجر مواد غذائية، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمدينة السلام، وأقر المجنى عليه أن المتهم الثانى دائم إيذائه ومعاكسة بناته، وعندما اشتكى للمتهم الأول من تصرفات ابنه، انهالا على بالضرب المبرح بعصا خشبية وبآلة حادة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام عاطل وابنه بالتعدي على جارهما بآلة حادة، وأحدثا له عدة إصابات بالغة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.


الشروع في قتل

احاله

المحاكمة الجنائية

نيابة السلام

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة عاطلين لتكوينهما عصابة لترويج الهيروين ببروض الفرج للجنايات

السبت، 28 مارس 2020 02:36 م

إحالة مالك "جيم" بالقاهرة للنيابة لمخالفته قرار الغلق للوقاية من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:35 م

إحالة عامل وفكهانى للجنايات بتهمة احتجاز صاحب مطبعة فى البساتين

السبت، 28 مارس 2020 01:21 م

"تخصصوا فى النصب"..إحالة تشكيل عصابى لبيع وحدات سكنية بمحررات مزورة للجنايات

السبت، 28 مارس 2020 11:30 ص

إحالة عاطل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين فى المرج للجنايات

السبت، 28 مارس 2020 11:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة