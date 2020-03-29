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بالخرائط.. أهم مواقع الذهب بالصحراء الشرقية ضمن المزايدة العالمية

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 م
بالخرائط.. أهم مواقع الذهب بالصحراء الشرقية ضمن المزايدة العالمية طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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خلال شهر فبراير الماضي أعلن المهندس طارق الملا  طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، والتي بدأت في استقبال طلبات المشاركة منذ منتصف مارس الجاري  وتستمر  وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً وفيما يلي المناطق التي تم طرحها بالمزايدة والخرائط الخاصة لها وكذلك حزم البيانات والتي كانت كالتالي..
 
 
الذهب في مصر
الذهب في مصر

مناطق الذهب المطروحة بالمزايدة العالمية
مناطق الذهب المطروحة بالمزايدة العالمية

مناطق الذهب المطروحة
مناطق الذهب المطروحة

مناطق الذهب
مناطق الذهب

مواقع الذهب
مواقع الذهب
 
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وشهدت مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،فى المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر.
 
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.

مواقع الذهب

طارق الملا

وزير البترول

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