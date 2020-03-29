اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

الأحد، 29 مارس 2020 06:00 ص
انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم حظر التجوال
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى، منذ قليل، رابع أيام حظر التجوال، على أن يجرى تطبيقه فى السابعة مساء اليوم الأحد لليوم الخامس على التوالى.

ونفذت الجهات المعنية أمس قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.


كورونا

فيروس كورونا

حظر التجوال

تطبيق حظر التجوال

الداخلية

اليوم السابع بلس

اخبار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بابجى وتيك توك ومساعدة الزوجات".. سلاح نجوم الكرة للتغلب على حظر كورونا

السبت، 28 مارس 2020 04:31 م

انتشار مكثف للجيش العراقى لتطبيق قرار حظر التجول فى بغداد بسبب فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:45 م

حظر التجول بسبب كورونا فى العراق يؤخر فحص شحنة أرز من فيتنام

السبت، 28 مارس 2020 02:25 م

"ولاد امبابة" فى موقع التصوير بالرغم من حظر التجوال

السبت، 28 مارس 2020 02:00 م

وزير التنمية المحلية: ننسق مع الأمن لاستثناء عمال النظافة من حظر التجوال

السبت، 28 مارس 2020 01:57 م

أحلى حظر ولا إيه..زوجان ينظمان ماراثون بشرفة منزلهما فى دبى للتغلب على الملل

السبت، 28 مارس 2020 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة