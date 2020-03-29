الوطنية للتدريب تعقد مناقشات لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد أزمة كورونا

كتب محمد الجالى

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، مناقشات رقمية حول مجموعة من الموضوعات التى تلخص التغييرات الرئيسية التى ستطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا، ودرات المناقشات حول عدة موضوعات اقتصادية وبحثية وطبية.

كانت الأكاديمية قأطلقت حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لنشر العادات الصحية السليمة ووسائل الوقاية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بالإضافة إلى إعداد قوافل تطوعية من متدربيها ومدربيها وموظفيها لدراسة الأوضاع الحالية والبحث عن الحلول لتفادى ما أصاب البلاد الفترة الماضية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.