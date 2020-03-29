اليوم السابع
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بعد تحويلها لخدمات ذكية..

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات تلغى 84% من مراكز خدماتها

الأحد، 29 مارس 2020 10:14 ص
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات تلغى 84% من مراكز خدماتها الامارات
إيمان حنا

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أقر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية برئاسة علي محمد الشامسي رئيس مجلس الإدارة في وقت سابق عدداً من الإجراءات من ضمنها اعتماد مسرعات التحول الذكي للخدمات وآلية العمل عن بعد لموظفي الهيئة وذلك استكمالاً لمنظومة التدابير المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) . وفق البيان الإماراتية.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن الهيئة وفي إطار سعيها نحو تنفيذ خطتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد قد عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التي من شأنها المساهمة في مواجهة تفشي الفيروس وأن هذا القرار يأتي في ذات السياق مشيراً إلى أن التحول الذكي للخدمات كأحد موجهات الحكومة الاتحادية كان محل اهتمام ودعم خلال الفترة الماضية وأنه أصبح أكثر إلحاحاً في الظروف الراهنة.

وأكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن تحويل ) 90% ( من الخدمات التي تقدمها الهيئة سيتيح الاستغناء عن ( 84% ) من مراكز إسعاد المتعاملين كنتيجة لذلك التحول . 
 
واختتم حديثه بحث الجمهور نحو استخدام الخدمات الذكية المتاحة وأن الهيئة كفيلة بتقديم تلك الخدمات وفق معايير الجودة المعتمدة وبما يضمن الريادة في تقديم الخدمات .

والجدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد دعت متعامليها إلى استخدام القنوات الذكية من خلال الموقع الإلكتروني ica.gov.ae كما خصصت الهيئة 14 قناة تواصل للمتعاملين بهدف التسهيل على متعامليها والرد على كافة استفساراتهم لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، متمنية لجميع متعامليها الصحة والسلامة.


كورونا

الإمارات

دولة الإمارات

الخدمات الذكية

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