الهلال الأحمر: التواصل مع دور المسنين لإمدادهم بفيديوهات الوقاية من كورونا

كتب مدحت وهبة

أعلن الهلال الأحمر المصري اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات المستحدثة للتوعية ومكافحة أنتشار فيروس كوفيد19 وذلك للقيام بدوره القومي ، حيث تم تغيير استراتجية التوعية الصحية وإعتماد أليات جديدة للوصول الى الفئات المستهدفة التي يخدمها الهلال الأحمر كالأطفال وسكان المناطق الأكثر احتياجاً وكذلك اللاجئين والمهاجرين لمصر من الدول والجنسيات المختلفة.

وقال الهلال الأحمر في بيان له اليوم أن متطوعين الهلال يعملون بكامل طاقتهم للوصول للفئات المستهدفة بأساليب جديدة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ففي مجال خدمة وتوعية الأطفال كبرنامج صحة وسلامة تم عمل مجموعة كبيرة من الرسائل المصورة المناسبة للأطفال ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر خدمة الواتس أب خاصة لدور الأيتام , والاتصال المباشر مع مشرفي هذه الدور لكي ينقلوا تلك الرسائل بالشكل الأمثل للأطفال, كما أضاف الهلال الأحمر في إطار خدمته لكل الأعمار والفئات من كبار السن أمد مسئولي دور المسنين بأفلام ومواد توعوية لمكافة إنتشار الفيروس وأفضل وسائل الوقاية.



وذكر الهلال الأحمر أنه يتم التواصل الكامل مع مسئولي الأفرع في ال27 محافظة وتكوين فرق خاصة للعمل سويا وبتنسيق مع غرفة العمليات المركزية للطواريء في المركز الرئيسي, كما تم تخصيص منسق دائم من وحدة الترويج الصحي للرد على اي أسئلة ترد إلى غرفة الطواريء متعلقة بفيروس كورونا ،حيث تلقت الغرفة طلب من رئيس الجالية الإريترية في القاهرة وتم التواصل معه تليفونيا لإعطاء الندوة عن طريق مكالمة تليفونية بالكاميرا او برنامج سكايبب لمجموعة من أعضاء الجالية الإريترية في القاهرة.



وحول عمل مجموعات العاملين بالترويج الصحي صرحت الدكتورة علا عمران مسؤول الترويج الصحى بالهلال الأحمر المصرى ، انه تم تصوير عدد من الفيديوهات بواسطة فريق الترويج الصحي عن وسائل الوقاية ومكافحة فيروس كوفيد19 وكذلك الرد على المعلومات المغلوطة المتداولة حول الفيروس وطرق الوقاية المثلى , وذلك بلغات مختلفة منها العربية والانجليزية والفرنسية وبعض اللغات الأفريقية كالأمهرية والأمومو لخدمة اللاجئين والمهاجرين خاصة بعض الجنسيات الأفريقية التي لا تجيد إلا لغتها, وتم نشر كل هذه المواد عبر وسائل التواصل الإجتماعي وكذلك من خلال خدمة الواتس أب .



وأضافت الدكتورة عمران ان الهلال الأحمر المصرى لم ينسى أصحاب الاحتياجات الخاصة فقد أنتج مواد توعوية خاصة بالصم والبكم بلغة الإشارة, وكذلك فاقدي البصر برسائل صوتية عبر تطبيق الواتس أب , كما تم توزيع بروشور توعوي مصور فقط على المحال والمخابز والصيدليات والجمعيات الاستهلاكية ووسائل المواصلات العامة,وغيرها من أماكن الخدمات لكي يستفيد منها الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات الفقيرة ولا يجيدون القراءة.



من جانبها أوضحت الدكتورة أمال إمام مدير إدارة الشباب والتطوع بأن الإدارة قد أطلقت مبادرة "متطوع لكل شارع " عبر وسائل التواصل الاجتماعى وذلك لجذب المتطوعين وسيتم تدريبهم الكترونيا بهدف خلق شبكة من المتطوعين في كل مكان للتوعية والعمل من خلال وجودهم داخل مجتمعاتهم ،كما أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مؤسسات أخرى أعلن عن إقامة منصة أفكار ليشارك فيها الشباب بعرض أفكارهم وتصوراتهم عن الحلول الأمثل لمواجهة كوفيد 19 وأثاره المتوقعة.





أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر للوقاية من كورونا



أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر للوقاية من كورونا



أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر



أرشادات الهلال الأحمر