الهجرة: غرفة عمليات الوزارة تلقت 12120 شكوى لمصريين عالقين بالخارج

كتب محمود راغب

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة أزمة العالقين حول العالم بسبب فيروس كورونا .



وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إجمالى عدد ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى بلغ 12120 حالة.



وأشارت مكرم، إلى أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة، كما قامت بتخصيص بريد الكترونى ورقمين للتواصل عبر الواتس آب، بالإضافة إلى نموذج تسجيل عبر الإنترنت، وذلك لتلقى بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة، موضحة أن إجمالى عدد ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى بلغ 1625 حالة.



وأوضحت أن أغلب الشكاوى كانت من السعودية والكويت والامارات وأمريكا وإيطاليا و السودان وقطر وفرنسا وتركيا وبالى و تشاد وجنوب أفريقيا وموريتانيا وغيرهم ، مؤكدة أن الأولوية للعالقين المتواجدين خارج البلاد بصفة استثنائية سواء كانت زيارة عائلية أو سياحة أو علاج أو دورة تدريبية أو حضور مؤتمر أو عمل مؤقت .



وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت تواصلها مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، والذى عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين فى مطار قرطاج بتونس، بعد تلقيها مناشدة من 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم أكدت أهمية الجهود التى يبذلها وزير الطيران المدني، والاستجابة السريعة تجاه أى مستجدات لإعادة المصريين بالخارج، وقيامه بنفسه بقيادة طائرة العودة لبعض العالقين، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل على التنسيق الدائم مع وزارات الدولة المختلفة، لمتابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وتنسيق الجهود لعودتهم وقتما تقتضى الظروف وتسمح حركة الطيران فى الدول المختلفة.