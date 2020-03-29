النيابة تطلب التقرير الطبى لواقعة سقوط فتاة من أعلى كوبرى البدرشين

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى لفتاة أصيبت بعد سقوطها من من أعلى كوبري بالبدرشين، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها.
واستقرت الحالة الصحية للفتاة، حيث أصيبت بكسور وجروح، وجاري تكثيف التحريات والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، لبيان معاناتها من حالة نفسية سيئة دفعتها لمحاولة الانتحار من عدمه.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من أعلى كوبري بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن فتاة تدعى " و.ر" سقطت من أعلى كوبري البدرشين، وتم الاستعانة بسيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة للتحقيق.
وكانت نيابة الساحل أمرت بحفظ التحقيق في محاولة فتاة الانتحار من خلال القاء نقسها من اعلي كوبري الساحل ، وتمكنت الاجهزة من انقاذها ، لعدم وجود شبهة جنائية.
تلقت الاجهزة الامنية بالقاهرة بلاغا من أحد المواطنين بقيام ابنة أخيه (18 سنة – ربة منزل) بإلقاء نفسها فى مياه النيل من أعلى كوبرى الساحل.
انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لمكان البلاغ، حيث تمكنت من انتشال المذكورة على قيد الحياة بحالة إعياء بسيطة أسفل كوبرى روض الفرج، وتم إسعافها بواسطة سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم
وبسؤالها قررت أنها قامت بإلقاء نفسها فى مياه نهر النيل إثر خلافات عائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
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