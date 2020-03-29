النيابة تطلب التقرير الطبى لواقعة سقوط فتاة من أعلى كوبرى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى لفتاة أصيبت بعد سقوطها من من أعلى كوبري بالبدرشين، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها.

واستقرت الحالة الصحية للفتاة، حيث أصيبت بكسور وجروح، وجاري تكثيف التحريات والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، لبيان معاناتها من حالة نفسية سيئة دفعتها لمحاولة الانتحار من عدمه.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من أعلى كوبري بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن فتاة تدعى " و.ر" سقطت من أعلى كوبري البدرشين، وتم الاستعانة بسيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة للتحقيق.