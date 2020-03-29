اليوم السابع
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النقل: الفيديو المعروض بأحد البرامج الفضائية عن زحام المترو قديم

الأحد، 29 مارس 2020 11:48 م
النقل: الفيديو المعروض بأحد البرامج الفضائية عن زحام المترو قديم مترو الانفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل في بيان لها مساء اليوم أنه بخصوص الفيديو الذي قام بعرضه أحد البرامج الفضائية اليوم بخصوص الزحام فى مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 مارس فى محطة عزبة النخل حيث شهدت بعض محطات المترو فى أول يوم لتطبيق الحظر بعض التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم فى توقيت واحد.
 
وأضافت وزارة النقل أن الوزارة تعاملت مع هذا الزحام بشكل فوري حيث قام وزير النقل يوم الخميس الموافق 26 مارس بتفقد مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد 5 قطارات فى كل اتجاه فى الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومى كما قام اليوم الأحد الموافق 29 مارس  وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو فى الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.
 
ووجه الوزير باستمرار الدفع  بعد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التى تسبق توقيت الحظر وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءا ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7.15 مساءا إضافة أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطار بدلا من 34 قطار بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطار بدلا من 22  قطار  بزياده 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات فيى الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ماساهم فى عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.
 
واستنكرت الوزارة في بيانها عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم وتهيب الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي الهام وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.
 

مترو الانفاق

وزير النقل

المترو

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