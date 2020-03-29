اليوم السابع
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المياه الجوفية تشدد على عامليها الحذر لمنع انتشار فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 03:45 م
المياه الجوفية تشدد على عامليها الحذر لمنع انتشار فيروس كورونا جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور صلاح شحاتة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية يرافقه المهندس أشرف حداد مدير عام المياه الجوفية للصحراء الشرقية أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينتى سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر وذلك لمتابعة سير العمل بالسدود والبحيرات والقنوات التى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ضمن مرحلة الحماية الثانية لمحافظة البحر الأحمر .

وأكد شحاته أثناء الزيارة على تنفيذ توجيهات الدولة باتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر فى سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا بتجنب التجمعات الغير لازمة والسلوكيات التى من شأنها إصابة العاملين أو تعريضهم للخطر.

 و تفقد شحاتة الأعمال بسد وادى أم لصيفة وببحيرة وادى العنز و بحيرة وادى القصير وبحيرة وادى النخيل وقناة التوجيه عند مصب وادى العمبجى بمدينة القصير وكذلك سير أعمال بحيرة وادى سفاجا بمدينة سفاجا.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى أمس على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.

وأشار المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، إلى أنه على الرغم من تقليل العمالة للحد الادنى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، الا ان رجال المصلحة في كافة قطاعاتها يضاعفون جهدهم فى وقت العمل المتاح لإنجاز المهام المطلوبه منهم .
 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (1)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (2)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (3)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (4)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (5)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (6)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (7)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (8)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (9)
 

 

جولة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية (10)
 

وزير الرى

المياه الجوفية

السيول

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