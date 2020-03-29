المقاولات المصرية: نسعى لتقليل آثار كورونا على جدول تنفيذ المشروعات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محب سالم ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية " مختار إبراهيم " إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة تسعى جاهدة لتقليل آثار فيروس كورونا على جدول تنفيذ المشروعات .

وقررت الحكومة تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وممن ينطبق عليها القرار شركات قطاع الأعمال العام، حيث يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.

كما يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

أضاف محب سالم لـ"اليوم السابع " إن التخفيض الكبير فى عدد العاملين وفى السيدات له اثاره على الشركة فيما يتعلق بإنجاز الاعمال مما يتطلب مراعاة الحكومة لظروف الشركات سوء ما يتعلق بتنفيذ المشروعات التى ترتبط بعمليات التوريد فى ظل ساعات حظر التجوال الحالية .

أشار انه يتوقع ان تتأثر الشركة بنسبة 50% نتيجة انخفاض أعداد العاملين، ونتيجة ما ترتب على أزمة كورونا ، موضحا انه تم رفع تقرير بالموقف للشركة القابضة للتشييد والتعمير المالكة لشركة المقاولات المصرية .

وأوضح انه نتيجة للازمة الحالية يقوم بعمل جولات ميدانية على مواقع العمل للاطمئنان على سيرها وفق المعدلات المتاحة والتأكد من تنفيذ معايير السلامة والوقاية .