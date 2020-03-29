اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية تقترح حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد على التعافى من كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:40 م
المفوضية الأوروبية تقترح حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد على التعافى من كورونا الاتحاد الاوروبى
كتب: أحمد علوى

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أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية الاوروببية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصادية جديدة لمساعدة التكتل على التعافى من الأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فيروس كورونا.  
 

واعتبرت فون دير لاين في بيان أنه "لضمان التعافي، ستقترح المفوضية تغييرات فى إطار العمل المالي المتعدد السنوات (إم إم إف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا". وأضافت "سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتحاد من خلال التضامن والمسؤولية".

وأكدت فون دير لاين "أن المفوضية ستشارك في المباحثات الاقتصادية بين قادة الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة للمساعدة في حال تلقت الدعم من مجموعة اليورو". وتابعت "بموازاة ذلك، تعمل المفوضية على مقترحات تتعلق بمرحلة التعافي من ضمن المعاهدات القائمة".

يذكر أن إطار العمل المالي المتعدد السنوات هو الميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي.

ولم ينجح قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية الأعوام السبعة المقبلة من 2021 الى 2027، ولم يتمكنوا من الاتفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات.

و تواصلت المحادثات للتوصل إلى حل، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا لتُشكل الوفيات في دول الاتحاد ثلثي الحصيلة الإجمالية، أي 21,334 وفاة من أصل 30,003 في العالم.

وهذا ما دفع قادة سياسيين أوربيين كثيرون إلى تغيير نظرتهم، إذ تواجه دول الاتحاد بأكملها احتمال الانزلاق نحو الركود بحلول نهاية العام.

وفي لقاء عبر دائرة فيديو الخميس، فشل قادة دول الاتحاد الـ27 في الاتفاق على خطة اقتصادية لمواجهة الضرر الاقتصادي الذي يحدثه الوباء، وطالبوا بتقديم مقترحات الشهر المقبل.

وتضغط إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، الأكثر تضررا من انتشار الفيروس حتى الآن، من أجل التوصل إلى سبيل لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل.

لكن هولندا وألمانيا تتخوفان من أن تستغل جاراتهما الجنوبية ذات الإنفاق الكبير الأزمة للدفع من أجل تشارُك الديون الحكومية في منطقة اليورو.

 

كورونا

المفوضية الاوروبية

كورونا فى اوروبا

الاتحاد الاوروبى

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