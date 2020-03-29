اليوم السابع
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المرشدين السياحيين تُعد 9300 ملف لمستحقي الدعم من المتضررين من أزمة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 09:36 م
المرشدين السياحيين تُعد 9300 ملف لمستحقي الدعم من المتضررين من أزمة كورونا حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

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وجه حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وذلك لتوجيهه بإحتواء جميع العاملين بالقطاع السياحي، وتقليل حجم الضرر الواقع عليهم وتوفير الدعم المالي، جراء ما تشهده من أزمة كورونا، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزارة القوى العاملة، والتى طالبت بدورها بيانات المرشدين السياحيين لعمل اللازم بالتعاون مع وزارة السياحة، موضحا أن النقابة أعدت حوالي 9300 كشف خاص بمرشدين مستحق للدعم المادي العاجل والفوری.
 
وأضاف النحلة، فى بيان، أصدرته النقابة: كما خاطبنا وزارة السياحة، ولم يأت لنا رد، ولم تجتمع النقابة بالوزير رغم المطالبات المتكررة من جانب النقابة، رغم اجتماعه بجميع ممثلي القطاع، ولم تصل من الوزارة أية بيانات أو إجراءات عن الخطوات التي تتخذها بشكل جاد بشان تعويض المرشدين وأسرهم، وتم مخاطبة وزارة المالية بشان "إعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة، السياحة أو تعديل القانون لإعفائهم تماما من هذا القانون.
 
وأشار إلى أن غدا الاثنين، سيتوجه وفد من مجلس النقابة لوزارة المالية لمتابعة الموقف بشكل عملى،لافتا إلى أن النقابة طالبت وزارة المالية أيضا بتوفير الدعم المادي المناسب للمرشدين وأسرهم بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لتأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية واسقاط غرامات وفوائد التأخير، مضيفا: وخاطبنا وزارة الصحة لضم المرشدين السياحيين بشكل عاجل لمشروع التأمين الصحى الشامل، حيث لا دخل لهم ولا تأمين صحي يترك مرضانا في مهب الريح أو معاناه غير محتملة.
 
وأكد حسن النحلة، أنه وعددا من أعضاء المجلس، سيتوجهون غدا، الأثنبن، إلى الوزارات لتسليم طلبات المرشدين الملحة، وكذلك كشوف باسماء المرشدين المستحقين للدعم للمرة الثانية فى غضون أسبوع.
 
 

نقابة المرشدين السياحيين

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