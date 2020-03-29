المتحدث باسم الرئاسة:الرئيس السيسى يتابع على مدار الساعة جهود مكافحة كورونا

كتب أحمد عرفة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اجتماعات واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى فى إطار المتابعة اليومية على مدار الساعة من جانب الرئيس السيسى لبحث الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل مصر أو خارجها سواء فى القارة الأفريقية أو فى العالم كله لتبادل المعلومات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة على قناة الأولى، إن اجتماع الرئيس السيسى اليوم كان مخصصاً لمتابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومجمل الإجراءات بخصوص هذا الأمر، والاجتماع ضم الوزراء المختصين ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان هناك تقدير كبير من جانب الرئيس للمجهود الذى يبذله القطاع الطبى فى مصر تجاه الرسالة النبيلة التى يؤدونها بجهد وبكفاءة عالية للغاية، والرئيس السيسى وجهه فى هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية ويشمل كافة العاملين بالقطاع حتى العاملين بالمستشفيات الجامعية، وهذا سيكون تكلفته 2 مليار و250 مليون جنيه، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهه بضرورة إنشاء صندوق لمخاطر العاملين بالمهن الطبية بحيث يكون داعم لهم ويساندهم أمام أى مخاطر يتعرضون لها.

وفى وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.