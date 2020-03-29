اليوم السابع
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خالد صلاح
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الكويت تدين بشدة إطلاق صواريخ على مدينتى الرياض وجازان

الأحد، 29 مارس 2020 01:42 ص
الكويت تدين بشدة إطلاق صواريخ على مدينتى الرياض وجازان أرشيفية
أ.ش.أ

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أدانت الكويت واستنكرت بشدة، الجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان في السعودية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي مساء السبت، إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وإمعانا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).‏

وأكد وقوف الكويت التام إلى جانب السعودي، وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.


الكويت

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الخارجيه الكويتيه

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الرياض

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