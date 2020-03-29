اليوم السابع
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الكويت: اعتداء الحوثيين على السعودية تهديد لأمن واستقرار الخليج

الأحد، 29 مارس 2020 10:27 ص
الكويت: اعتداء الحوثيين على السعودية تهديد لأمن واستقرار الخليج الأمير صباح الأحمد
إيمان حنا

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أدانت الكويت بشدة إطلاق الحوثيين صواريخ على مدينتى الرياض وجازان ، وأعرب مصدر مسئول بالخارجية الكويتية عن إدانة الدولة لهذه الجريمة، وقال إن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، بل أمن الخليج واستقراره وامعانا فى انتهاك القانون الدولى ، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

أضاف المسئول بالخارجية أن هذه الجريمة تاتى فى الوقت الذى تسخر كل دول العالم جهودها لمحاربة فيروس كورونا وأكدت الكويت تضامنها مع المملكة العربية السعودية فى كافة الإجراءات التى تراها تحفظ امنها وسلامتها واستقرارها.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكى، قد قال بإن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى، أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

وبين العقيد المالكي أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، حيث أن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد -19).

الكويت

السعودية

الحوثيين

الخليج

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