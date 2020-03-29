الكمامة والقفازات والكحول.. أهم 3 أشياء فى حالة خروجك من المنزل

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، خلال استضافته فى برنامج الحياة اليوم: "مع انتشار فيروس كورونا وفى حالة الخروج من المنزل عليك باتباع طرق الوقاية، وذلك من خلال أهم 3 اشياء وهى القفازات، الكمامة، زجاجة الكحول، وبعد الخروج من المنزل عليك التخلص من الكمامة والقفازات وتطهيرهم جيدا وتمزيقها ووضعها فى أكياس بلاستيك والتخلص منها فى سلة المهملات".

وأضاف الناظر: عند شراء أى شىء من الخارج عليك بتطهيره بالكحول وغسل الخضراوات والفواكه بالمياه والخل، وفى حالة المعلبات عليك بتمرير قطنة نظيفة بالكحول عليها وتعقيمها، أما فى حالة القبض من ماكينة الصرافة من الممكن أن تعقم الماكينة بقطنة بها كحول، ولكن احذر رش الماكينة بالكحول فمن الممكن أن تتسبب فى تخريبها.

وتابع الدكتور هانى الناظر: "الغرغرة بالملح والمياه بالليمون للقضاء على فيروس كورونا من أكثر الشائعات التى نسمعها، فليس له علاقة بذلك، وعليك باتباع طرق الوقاية وغسل اليدين بالمياه والصابون، مع تناول السوائل الدافئة باستمرار".