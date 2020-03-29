وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن نتائج القمة أعطت انطباعاً إيجابياً للغاية حيث كانت هناك حاجة كبيرة للتعاون الدولي، وأضاف "أن الإعلان عن الاستعداد لهذا التعاون هو نتيجة جيدة فى حد ذاته".

جدير بالذكر أن السعودية نظمت قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين العالمية لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا عبر الفيديو في 26 مارس الجارى، لأول مرة منذ تأسيس المجموعة فى عام 1999.