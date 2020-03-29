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القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة "كى 1" بالعراق

الأحد، 29 مارس 2020 12:19 م
القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة "كى 1" بالعراق الجيش الأمريكى
وكالات

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قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة "كى 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد.

كانت القوات الأمنية العراقية قد تسلمت قاعدة القائم العسكرية فى الأنبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها فى وقت سابق من هذا الشهر.

وفى وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنها ما زالت تبحث كيفية الرد على الهجمات التى استهدفت القوات الأمريكية في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد نفى أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها فى العراق، وتحديدا من قواعد فى غرب الموصل وكركوك.

 
 

الجيش الأمريكى

العراق

القواعد الأمريكية بالعراق

أمريكا

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