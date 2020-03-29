"القابضة للقطن": عودة عمال المحلة للعمل الأربعاء المقبل

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، أن عمال شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعمال شركة النصر للصباغة سيعودون للعمل، اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل 1 ابريل، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية وتطبيق قرارات الحكومة بهذا الشأن حرصًا على كل الأطراف.

وأضاف أحمد مصطفى لـ " اليوم السابع " أنه تم تعقيم المصانع والمستشفى وكل مناطق الشركة للقضاء تماما على أى ملوثات أو فيروسات معدية، طبقا لتوجيهات وزارة قطاع الاعمال العام، كما سيتم مراعاة عدم تكدس العمال، وكذلك منح إجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والأمهات العاملات، وكل من تنطبق عليه قرارات منح الاجازات حرصًا على صحة العمال.

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام ذكرت إنه نظرا لوجود حالتى اشتباه بفيروس كورونا فى منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، تم التوجيه فورا بمنح العاملين فى شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والنصر للصباغة إجازة حتى 31 مارس الجارى مع التزامهم بالعزل الذاتى فى منازلهم وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.