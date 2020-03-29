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القابضة الكيماوية تجدد لمجلس إدارة الدلتا للأسمدة برئاسة عبد الواحد الدسوقى

الأحد، 29 مارس 2020 02:14 م
القابضة الكيماوية تجدد لمجلس إدارة الدلتا للأسمدة برئاسة عبد الواحد الدسوقى المهندس عبد الواحد الدسوقى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم التجديد لمجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة برئاسة المهندس عبد الواحد الدسوقى، والذى تنتهى مدته القانونية يوم 31 مارس الجارى.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن قرار التجديد، سيتم تفعيله اعتبارا من أول إبريل المقبل، موضحا أن قرار التجديد جاء، نتيجة نجاح مجلس إدارة الشركة فى خفض الخسائر وزيادة الإيرادات والصادرات بشكل غير مسبوق بجانب تحسن اداء المصانع العام المالى الماضى 2018-2019، مقارنة بالفترات السابقة .

 

وتستهدف الشركة إنتاج 356 ألف أمونيا، و400 ألف طن يوريا، و125 ألف طن نترات، نحو 881 ألف طن بمجمل ايرادات يصل لنحو 2.2 مليار جنيه، العام المالى المقبل 2020-2021، كما تستهدف خفض الخسائر المتوقعة، بنحو 100 مليون جنيه، حيث أن الخسائر من المتوقع أن تنخفض من 484 مليون جنيه، إلى نحو 380 مليون جنيه.

 

واعتمدت الجمعية العامة للشركة بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الموازنة التخطيطية، كما أوصت بالاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة مع ترشيد استهلاك الطاقة وبذل الجهود للحد من الانبعاثات.


الدلتا للاسمدة

عبد الواحد الدسوقى

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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