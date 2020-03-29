اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين تسجل 3 وفيات و 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:36 ص
الفلبين تسجل 3 وفيات و 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا العالم يواجه فيروس كورونا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، عن تسحيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات. وفق ما جاء بروسيا اليوم في خبر عاجل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات الفلبين، أمس السبت، عن تسجيلها 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيلها 272 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1075 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 68.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات والوفيات بالفيروس منذ بدء كورونا تفشيه في الفلبين.

وأشارت الوزارة إلى أن أربعة مصابين قد تم تعافيهم الكامل من الفيروس منذ أمس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 35 شخصا.

وكانت الرابطة الطبية الفلبينية، قد اعلنت يوم الخميس الماضى، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين فى الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".


 


الفلبين

كورونا

ضحايا كورونا

مصابي كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة