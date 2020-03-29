الفلبين تسجل 3 وفيات و 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هند المغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، عن تسحيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات. وفق ما جاء بروسيا اليوم في خبر عاجل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات الفلبين، أمس السبت، عن تسجيلها 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيلها 272 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1075 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 68.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات والوفيات بالفيروس منذ بدء كورونا تفشيه في الفلبين.

وأشارت الوزارة إلى أن أربعة مصابين قد تم تعافيهم الكامل من الفيروس منذ أمس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 35 شخصا.

وكانت الرابطة الطبية الفلبينية، قد اعلنت يوم الخميس الماضى، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين فى الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".



