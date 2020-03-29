اليوم السابع
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الغرف السياحية يدشن قناة "يوتيوب" لتدريب العاملين بالقطاع خلال فترة التوقف بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:06 م
الغرف السياحية يدشن قناة "يوتيوب" لتدريب العاملين بالقطاع خلال فترة التوقف بسبب كورونا قناة يوتيوب لتدريب العاملين
كتبت آمال رسلان 

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قرر اتحاد الغرف السياحية إنشاء قناة على "اليوتيوب" لتدريب العاملين بالقطاع السياحى خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، للاستفادة من تلك الفترة فى رفع كفاءة العاملين وتقديم خدمات التدريب اون لاين فى ظل الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

 

ومن المقرر أن تبث القناة مناهج التدريب على ستة مواد مقررة ضمن التدريب الذي يقدمه اتحاد الغرف السياحية، من خلال تنفيذه للمشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي و وزارة السياحة و اتحاد الغرف السياحية في اطار برنامج اصلاح التعليم و التدريب الفني.

 

وأكد الاتحاد أنه من المقرر ان تكون هذه القناة نواة لمشروع تدريب تفاعلي أكبر و أشمل مستقبلا، يساهم في مشروع التدريب عن بعد الذي يأمل الاتحاد في تنفيذه قريبا.

 

 وكانت غرفة المنشآت السياحية قد اعلنت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديم دورات تدريبية للشيفات والطهاة عن طريق الفيس بوك، حيث سيتم تقديم حلقات نقاشية للطهاة المحترفين واصحاب المطاعم لايڤ، وستشمل الحديث عن سلامة الغذاء.

 

وأشارت دكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب إلى أنه بالتعاون مع شركة uniliver  سيتم عقد دورات توعوية علي شبكة الانترنت (اونلاين) للطهاة العاملين بالفنادق للسلامة والصحة المهنية وسلامة وصحة الغذاء.

ولجأت غرفة المنشآت السياحية إلى الON LINE لتقديم تدريبات لأعضائها خلال الفترة المقبلة، بهدف الارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين، واضطراها تحت وطاءة الظروف الحالية، إلى إلغاء فكرة مشاركة عمالها فى الدورات التدريبية .

 

وأشار هشام وهبة ، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب إلى أن التدريب أون لاين يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في احتراف المجال، فضلاً عن انه يمكن المتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الاحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال اختصاصه.

 


الغرف السياحية

كورونا

يوتيوب

اخبار مصر

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