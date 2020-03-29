اليوم السابع
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الغرف السياحية: تعليق التدريب بالمركز المصرى للقيادة الآمنة لمدة أسبوعين

الأحد، 29 مارس 2020 02:23 م
الغرف السياحية: تعليق التدريب بالمركز المصرى للقيادة الآمنة لمدة أسبوعين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان 

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قرر اتحاد الغرف السياحية تعليق التدريب بالمركز المصري للقيادة الآمنة لمدة أسبوعين عملا بتوجيهات الدولة والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس كورونا المستجد، وهو المركز الذى يقدم تدريبات للسائقين العاملين فى مجال السياحة.

 

كما قرر الاتحاد فى اجتماع مجلس إدارته الذى عٌقد اليوم الأحد ، عن طريق الفيديوكونفرانس، استمرار عمل موظفي الاتحاد و الغرف من خلال التقنيات الرقمية، ووسائل التواصل المتعددة المتاحة، منعا للتجمعات وللحد من انتشار الفيروس . 

وسبق وعلقت الغرف السياحية ، اعمالها على مدار الأسبوع الماضى بهدف تعقيم المكاتب والمقرات ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما قرر الاتحاد تخفيض ساعات العمل تماشيا مع تنفيذ قرارات حظر التجوال التى أقرها مجلس الوزراء.

 وقالت غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة علقت أعمالها خلال الأسبوع الماضى حيث تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة فى آعمال التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الوقائية الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا، فضلاً عن إتباع حميع العاملين لكافة الإجراءات الخاصة بالوقائية من إرتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتداول المطهارات المتطايرة، وخضوع كل العاملين والمترددين لقياس درجة الحرارة بواسطة الجهاز المخصص لذلك بالأشعة فوق الحمراء ، كما تقرر تخفيض ساعات العمل ليكون من الساعة الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساء خلال فترة حظر التجوال وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتعقيم وتطهير كافة مقراتها فى العباسية والزمالك والجيزة ومكاتب هيئة تنشيط السياحة، كما تجرى تعقيم وتطهير المنشآت السياحية والفندقية فى كافة المحافظات.

وبالتزامن مع ذلك بدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي وسهل حشيش والجونة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوعية العاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد فوزي ، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذه الدورات تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل محافظة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدورات يصحبها تطبيق عملي (محاكاة) تحت إشراف مؤسسة TUV Nord الألمانية والمتخصصة في هذا المجال.


القيادة الامنة

كورونا

السياحة

اخبار مصر

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