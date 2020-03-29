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العراق: تسجيل حالة وفاة جديدة وشفاء 6 حالات من كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:09 ص
العراق: تسجيل حالة وفاة جديدة وشفاء 6 حالات من كورونا رصد مصابى فيروس كورونا بالعراق
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سجلت محافظة ديالى، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال فارس العزاوى مدير إعلام صحة ديالى -وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إنه تم تسجيل حالة وفاة لرجل ستينى من أهالى مدينة بعقوبة، أصيب بفيروس كورونا، وأدخل الحجر الصحى قبل أربعة أيام.
 
وفى سياق متصل، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندى تعافى ستة مصابين من فيروس كورونا بالمحافظة.
 
و على صعيد أخر، قرر مجلس الوزراء بالعراق تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" فإن "مجلس الوزراء قرر فى جلسته الاعتيادية تعديل قراره رقم (64)  لسنة 2020 ،وقرر تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد تتولى وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية".
 
وأشار البيان، إلى أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً منح وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة والتعاقد لغرض مواجهة فيروس كورونا".
 

العراق

الصحه العراقيه

محافظه ديالى

كورونا

فيروس كورونا

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