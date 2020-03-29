العدل: استمرار تأجيل نظر الدعاوى ‏أمام المحاكم الابتدائية لمدة أسبوعين

قالت وزارة العدل فى بيان لها منذ قليل أنه، اتساقا مع جهود الحكومة في استمرار الاجراءات المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، ‏وجه المستشار عمر مروان وزير العدل في استمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة ‏الدعاوي المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت الموافق 28 مارس ولمدة أسبوعين ، مع استمرار ‏العمل الاداري بالمحاكم خلال هذه الفترة علي اضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسييرة.

ووفقاً ‏لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، وان يكون حضورهم وانصرافهم علي فترتين منعا من ‏التزاحم علي وسائل المواصلات كالتالي : 8.30 ، 9.30 صباحاً ، 2 ، 3 مساءً وهو ما صدرت به ‏تعليمات بالنسبة للعاملين بديوان عام الوزارة ، فضلآ عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق ‏المحافظة الكائن بها المحكمة طوال هذه الفترة.