اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"العامة للبترول" تحصل على شهادة أفضل دقة نتائج معمليه لعام 2019

الأحد، 29 مارس 2020 11:33 ص
"العامة للبترول" تحصل على شهادة أفضل دقة نتائج معمليه لعام 2019 البترول
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت الشركة العامة للبترول علي شهادة أفضل دقة نتائج معامل في برنامج الترابط المحلي لعام 2019 من الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك للمجهودات الكبيرة التي قامت بها الادارة العامة للمعامل الكيميائية في متابعة أعلي معايير الدقة في الحصول علي العينات الكيميائية والحصول علي أعلي نتيجة بدقة عالية، حيث حرصت إدارة الشركة بتوفير جميع الامكانيات وتذليل العقبات التي تضع جميع الادارت علي مستوي يتناسب مع التحديات التي يقوم بها قطاع البترول تحت قيادة المهندس  طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيه .
 
يذكر أن الشركة العامة للبترول تعد أكبر الشركات الوطنية والمملوكة بالكامل للدولة التي تتبع قطاع البترول المصري العريق.
 
وكان المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول قد أكد أن خطة العمل والتى تتضمن أكثر من محور لضمان بلوغ أهداف زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطى والتشغيل الآمن وحماية البيئة وأن هذه المحاور مستمدة من برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، موضحاً أنه من المخطط الوصول بإجمالى إنتاجها إلى حوالى 106 ألف برميل مكافىء يومياً من حقولها المختلفة ونصيبها من إنتاج مناطق المشاركة، لافتاً إلى أنها ستنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئراً استكشافياً وتنموياً جديداً في حقولها المختلفة  باستثمارات 62 مليار جنيه، بالإضافة الى إصلاح وإعادة تكملة 33 بئراً آخراً لبلوغ هذا الهدف ، كما تعتزم حفر 36 بئراً تنموياً وإصلاح 24 بئراً أخرى فى إطار برنامج عمل مشترك مع عدد من الشركات الأجنبية في مناطق اتفاقيات المشاركة، مضيفاً أنها ستواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليارات جنيه خلال العام متضمنة إنشاء وإحلال خطوط نقل الإنتاج البترولى وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ شحن البترول وتطويرها وزيادة كفاءتها التشغيلية لاستيعاب الإنتاج، كما سيتم تنفيذ برامج صيانة متكاملة للأصول والبنية الأساسية ومحطات المعالجة للحفاظ على كفاءتها وطاقتها التشغيلية، كما أشار لاستمرار الشركة العامة فى مشروعات استرجاع غاز الشعلة.
 
 

الهيئة العامة للبترول

الشركة العامة للبترول

المعامل الكيميائية

الإنتاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة