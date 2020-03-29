"العامة للبترول" تحصل على شهادة أفضل دقة نتائج معمليه لعام 2019

كتبت - مروة الغول

حصلت الشركة العامة للبترول علي شهادة أفضل دقة نتائج معامل في برنامج الترابط المحلي لعام 2019 من الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك للمجهودات الكبيرة التي قامت بها الادارة العامة للمعامل الكيميائية في متابعة أعلي معايير الدقة في الحصول علي العينات الكيميائية والحصول علي أعلي نتيجة بدقة عالية، حيث حرصت إدارة الشركة بتوفير جميع الامكانيات وتذليل العقبات التي تضع جميع الادارت علي مستوي يتناسب مع التحديات التي يقوم بها قطاع البترول تحت قيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيه .

يذكر أن الشركة العامة للبترول تعد أكبر الشركات الوطنية والمملوكة بالكامل للدولة التي تتبع قطاع البترول المصري العريق.

وكان المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول قد أكد أن خطة العمل والتى تتضمن أكثر من محور لضمان بلوغ أهداف زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطى والتشغيل الآمن وحماية البيئة وأن هذه المحاور مستمدة من برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، موضحاً أنه من المخطط الوصول بإجمالى إنتاجها إلى حوالى 106 ألف برميل مكافىء يومياً من حقولها المختلفة ونصيبها من إنتاج مناطق المشاركة، لافتاً إلى أنها ستنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئراً استكشافياً وتنموياً جديداً في حقولها المختلفة باستثمارات 62 مليار جنيه، بالإضافة الى إصلاح وإعادة تكملة 33 بئراً آخراً لبلوغ هذا الهدف ، كما تعتزم حفر 36 بئراً تنموياً وإصلاح 24 بئراً أخرى فى إطار برنامج عمل مشترك مع عدد من الشركات الأجنبية في مناطق اتفاقيات المشاركة، مضيفاً أنها ستواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليارات جنيه خلال العام متضمنة إنشاء وإحلال خطوط نقل الإنتاج البترولى وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ شحن البترول وتطويرها وزيادة كفاءتها التشغيلية لاستيعاب الإنتاج، كما سيتم تنفيذ برامج صيانة متكاملة للأصول والبنية الأساسية ومحطات المعالجة للحفاظ على كفاءتها وطاقتها التشغيلية، كما أشار لاستمرار الشركة العامة فى مشروعات استرجاع غاز الشعلة.