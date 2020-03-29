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الضرب المبرح.. طريقة تعامل شرطة أردوغان مع كاسرى حظر التجوال

الأحد، 29 مارس 2020 07:28 م
الضرب المبرح.. طريقة تعامل شرطة أردوغان مع كاسرى حظر التجوال الشرطة التركية
كتب- هاشم الفخراني

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تتعامل الشرطة التركية بطريقة مليئة بالوحشية مع أي شخص يكسر الحظر المفروض أصلا على كبار السن ابتداء من سن الخمسين، بزعم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة التركية في لمجابهة وباء كورونا المميت.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مؤخرا تم  منح وزارة الداخلية التركية صلاحيات منع التنزه واصطياد الأسماك على السواحل، حيث تقوم فرق الشرطة بالإشراف على السواحل.

وأوضحت أنه تم تسجيل واقعة اعتداء بشعة قامت بها الشرطة عندما اعتدت بالضرب المبرح على المواطن أيوب كابجى أوغلو البالغ من العمر 53 عاماً وإبن أخيه أثناء قيامهما باصطياد الأسماك على ساحل أسكودار، ليقوم المواطن أيوب كابجى أوغلو بتسجيل شكوى لتلك الواقعة.

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة في نهاية العقد السادس من العمر وهى جالسة على الأرض أمام حافلة رفضت استقبالها لكونها مصابة بأعراض وباء كورونا المميت.


تركيا

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تركيا اليوم

حظر تجوال

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