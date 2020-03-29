"الضرائب" تعلن الخط الساخن للاستعلام عن كيفية تقديم الإقرار إلكترونياً

كتب أحمد عبد الرحمن

قال سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه تقرر مد أجل الإقرار الضريبى، إلى 16 إبريل، دون أى غرامات أو أعباء إضافية، بالإضافة إلى توفير تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، مؤكداً أن الخدمة الإلكترونية متوفرة منذ بداية العام.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الخط الساخن يساعد على كافة المواطنين على كيفية سداد الضريبة على الرقم 16395، حيث يتم الاستعلام عن أي شيء يسهل الممول على كيفية ملء الإقرار إلكترونياً وسداد الضريبة.

وأشار سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هناك مادة فيلمية على يوتيوب لمعرفة كيفية سداد الإقرار.