الصين ترسل مساعدات طبية و15 خبيرا لبريطانيا للمساهمة فى مواجهة كورونا

أرسلت السلطات الصينية فريق طبي يضم 15 خبيرا صحيا من مقاطعة شاندونج إلى المملكة المتحدة لمساعدة الأطباء البريطانيين في معالجة تفشي فيروس كورونا الجديد، ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية سابقًا cctv لحظة توديع البعثة الطبية في المطار وهي متجهة إلى بريطانيا بالإضافة إلى تحميل الطائرة بالمساعدات الطبية عبارة عن أقنعة طبية وبدل واقية وبعض المستلزمات الطبية من ادوات تعقيم ومطهرات للمستشفيات.

A joint mission team comprising 15 experts from Shandong Province has been dispatched from China to the UK to help tackle the #COVID19 outbreak pic.twitter.com/Dkeatrbue9