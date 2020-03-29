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الصين ترسل مساعدات طبية و15 خبيرا لبريطانيا للمساهمة فى مواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:10 م
الصين ترسل مساعدات طبية و15 خبيرا لبريطانيا للمساهمة فى مواجهة كورونا الصين ترسل بعثة طبية الى بريطانيا
كتب محمد شعلان

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أرسلت السلطات الصينية فريق طبي يضم 15 خبيرا صحيا من مقاطعة شاندونج إلى المملكة المتحدة لمساعدة الأطباء البريطانيين في معالجة تفشي فيروس كورونا الجديد، ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية سابقًا cctv لحظة توديع البعثة الطبية في المطار وهي متجهة إلى بريطانيا بالإضافة إلى تحميل الطائرة بالمساعدات الطبية عبارة عن أقنعة طبية وبدل واقية وبعض المستلزمات الطبية من ادوات تعقيم ومطهرات للمستشفيات.

 

 

ويستمر المسؤلون البريطانيون فى إطلاق تصريحات متشائمة بشأن تفشى فيروس كورونا، آخرها تصريح مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ستيفن باويس الذى توقع وفاة 20 ألف شخص على الأقل.

البعثة الصينية تغادر الى بريطانيا
البعثة الصينية تغادر الى بريطانيا

 

وقال باويس فى تصريح صحفي، أمس السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف وفاة.

 

وأضاف باويس أن وحدات العناية المركزة فى لندن لم تمتلئ بعد، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

 

وفى وقت سابق وجه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، خطابا متشائما للبريطانيين، دعاهم فيه إلى الاستعداد لفراق أحبائهم بسبب تفشى فيروس كورونا.

 

وبحسب آخر الإحصائيات التى أعلنتها السلطات البريطانية، أمس السبت، تم تسجيل 260 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة الألف شخص.

 

وعلى جانب آخر، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف لشبكة سكاي نيوز "بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية، وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الأيام القليلة الماضية".


الصين

بريطانيا

فيروس كورونا

طائرة مساعدات

كورونا نيوز

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