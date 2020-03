الصين ترسل امدادات طبية إلى أوروبا عبر قطارات شحن عملاقة.. فيديو

تحشد الصين جهودها لنقل خبرتها الطبية في مواجهة فيروس كورونا إلى دول العالم ولاسيما دول أوروبا التي تعاني من تفشي الوباء العالمي وتعرضت لسقوط آلاف الضحايا، وعرضت شبكة تلفزيون الصين الدولية سابقًا cctv لحظات إرسال شحنة امدادات طبية جديدة إلى أوروبا عبر قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، وأفادت بأن الشحنة تحتوي على 130.000 قناع و 752 بدلة واقية و 2000 ميزان حرارة للوجه.

Medical supplies sent to Europe via China-Europe freight trains



The cargo includes 130,000 masks, 752 protective suits and 2,000 forehead thermometers. #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/tBjF4RI9uq