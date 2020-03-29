الصورة مبتكدبش.. حركة الطيران بسماء أمريكا تتجاوز أوروبا رغم أزمة كورونا

كتب محمد رضا

وجه مغردون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، انتقادات لكثافة حركة الطيران فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينما اضطرت خلال الأشهر الأربعة الماضية كثير من دول العالم لوقف حركة الطيران فى بلادها مع الدول الأخرى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة عالميًا للحد من انتشار الفيروس القاتل.



حركة الطيران فى أمريكا يوم 28 مارس

ونشر مغردون، صورتين لخريطة حركة الطيران من موقع " flightradar24" المتخصص فى متابعة الرحلات الجوية، الأولى لرحلات الطيران المغادرة والتى تصل إلى أمريكا، والثانية لحركة الرحلات الجوية، أيضًا، لكن فى أوروبا، وبالمقارنة بين الصورتين نجد أن كثافة الطيران فى سماء الولايات المتحدة أضعاف مثيلتها فى الدول الأوروبية، بما يعكس توخى دول القارة العجوز الحذر بعدما أصبحت بؤرة ساخنة لتفشى الوباء عالميًا.



حركة الطيران فى أوروبا يوم 28 مارس

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعزز صدارتها فى قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات، إذ ارتفعت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن إلى 124.686 على الأقل، مع 2191 وفاة - حسب آخر إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية - إلا أن سمائها بدت مكتظة بالطائرات وصولًا ومغادرة من مطارات المختلفة.



مقارنة بين عدد الرحلات الجوية فى أمريكا وأوروبا

وفى انتقاد لعدم اتباع السلطات الأمريكية الإجراءات الاحترازية الضرورية لتجنب ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بين مواطنيها، قالت مغردة، فى تعليقها على الصور التى التقطتها مساء السبت من موقع " flightradar24"، قالت "بيانات الرحلة فى الوقت الحقيقى فى أوروبا والولايات المتحدة.. 28 مارس 2020.. كلاهما يحارب نفس الوباء العالمى، ولكن بطريقة ما تتخذ أوروبا تدابير مختلفة"، وبزيارة الموقع ذاته، صباح اليوم الأحد، نجد أن الفارق كبير وواضح بين حركة الطيران فى أمريكا وأوروبا، مع اختلاف الكثافة بينهما فى صور الملتقطة من الموقع صباحًا، وتلك الصور الملتقطة فى المساء.



انخفاض حركة الطيران فى أوروبا يوم 29 مارس



حركة الطيران فى أمريكا يوم 29 مارس



حركة الطيران فى أوروبا يوم 29 مارس