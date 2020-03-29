"الصحة يعنى نظافة".. فيديو كليب لمجلة نور للأطفال لمواجهة كورونا

كتب لؤى على

انتجت مجلة نور للأطفال والصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أغنية كارتونية توعوية جديدة بعنوان "الصحة يعني نظافة" وذلك فى إطار دورها التنويرى والتوعوى في مكافحة فيروس كورونا، ونشر الوعي الصحي لدى الأطفال .



وجاءت كلماتها "الصحة يعني نضافة، نضافتى تبقى صحة، الصحة يعني نضافة، ومهما كان الفيروس اتغلب عليه ببساطة، حبعد عن أى زحمة، وقعادى ببيتي شطاره، لا حاسلم ولا ابوس، أحيي بضحكة ولطافه"



كما تقول الأغنية "لو أعطس ولا أكح بمنديل وأرميه بقمامة، وكمان يبقى الصح في كوعي بكل شياكة، واغسل ايدي دايماً، لما اعمل أي حاجة بميه وصابونة، اصحابي ودايماً ليا حماية، وابطل أكل الشارع ،الصحة في أكلة ماما، وبقول لكل اصحابي يلا اعملوا ويايا، نضافتي تبقى صحة، الصحة يعني نضافة، ومهما كان الفيروس، اتغلب عليه ببساطة.



وجديراً بالذكر أن الأغنية من تأليف الشاعر عبد المنعم حسين، وغناء الطفلة منى إبراهيم، وألحان الفنان إبراهيم أحمد، ورسوم الفنان إبراهيم عمرو، ومن تنفيذ وإخراج الفنان محمد ربيع، ويأتي ذلك تحت إشراف عام للدكتورة نهى عباس رئيس تحرير المجلة