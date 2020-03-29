الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن بلغت 609 حالات ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.