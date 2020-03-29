اليوم السابع
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الصحة تنشر فيديو جديد حول أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 01:45 م
الصحة تنشر فيديو جديد حول أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا وزارة الصحة
كتب محمد صبحى

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو جديد يتضمن مجموعة من التعليمات  للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وقالت وزارة الصحة فى الفيديو ، احتفظ بمسافة من متر واحد إلى مترين بين أى شخص يسعل أو يعطس ، موضحة أنه عندما يعطس الشخص يتناثر من فمه وأنفه رذاذ سائل قد يحتوى على الفيروس فإذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذا الرذاذ بما فى ذلك الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19اذا كان الشخص مصاب به .


واوضحت الوزارة أنه للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن 105 / 15335.

كانت وزارة الصحة، كشفت  عن سلسلة من الأخطاء التى لابد من تجنبها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأولها استخدام اليدين عن السعال أو العطس بدلاً من الكوع، بالإضافة إلى عدم غسيل الأيدى بعد العطس والسعال، وكذلك عدم لمس العينين والأنف والفم بدون نظافة اليد.

ونصحت وزارة الصحة بعدم التواجد فى تجمعات وعدم الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، فضلا عن الاعتماد على نظام غذائى غير صحى والاستمرار فى تدخين الشيشة .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة، من أصل الـ161 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح، أنه جرى تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردنى الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالى يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
 


وزارة الصحة

كوفيد 19

فيروس كورونا

الوقاية من كورونا

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