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الصحة السعودية: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و96 حالة إصابة

الأحد، 29 مارس 2020 02:49 م
الصحة السعودية: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و96 حالة إصابة متحدث الصحة السعودية
كتب سمير حسنى

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أعلنت الصحة السعودية اليوم الأحد رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 8 حالات.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، المواطنين بعدم الخروج من المنازل وضرورة التزام حظر التجول

فى غضون ذلك أقرت مؤسسة النقد العربى السعودى حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا على الاقتصاد تتضمن العديد من الإجراءات مثل إبلاغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية.

وطلبت ساما من البنوك تقديم التمويل الضرورى لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، ومراجعة الفوائد والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع تراجع أسعار الفائدة.

وقالت مؤسسة النقد العربى السعودى إنها مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لصيانة استقرار القطاع المالى والنشاط الاقتصادي.

وأضافت أنها طلبت من البنوك مراقبة التطورات وتقييم تأثيرها على كفاية رأس المال والسيولة ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.


السعودية

كوفيد 19

كورونا

الصحة السعودية

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