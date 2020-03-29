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"الصحة الإماراتية": 3 حالات شفاء جديدة و102 إصابة بفيروس كورونا المستجد

الأحد، 29 مارس 2020 06:35 م
"الصحة الإماراتية": 3 حالات شفاء جديدة و102 إصابة بفيروس كورونا المستجد فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد عن تسجيل 3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالإضافة إلى تسجيل 102 إصابة بهذا الفيروس، وتسجيل حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

وكانت أعلنت حكومة الإمارات، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " و أوضحت أنه تم رصد وتسجيل 63 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصى النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة منها 8 مواطنين إماراتيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التى عقدتها حكومة الإمارات اليوم، فى إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسنى المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب الدكتور خالد المزروعي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسنى، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، أنه تم رصد وتسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 ترجع لجنسيات مختلفة منها 8 من مواطني دولة الإمارات إضافة إلى جنسيات آخرى مختلفة فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 468 حالة حتى الآن.

من ناحية آخرى أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني أنه تقرر تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى يوم السبت الرابع من أبريل المقبل في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية كافة المرافق والمنشآت التي تم الإعلان عنها.

 


كورونا

فيروس كورونا

الامارات

اخبار الامارات

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