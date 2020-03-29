"الصحة الإماراتية": 3 حالات شفاء جديدة و102 إصابة بفيروس كورونا المستجد

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد عن تسجيل 3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالإضافة إلى تسجيل 102 إصابة بهذا الفيروس، وتسجيل حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وكانت أعلنت حكومة الإمارات، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " و أوضحت أنه تم رصد وتسجيل 63 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصى النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة منها 8 مواطنين إماراتيين .