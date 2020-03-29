"الصحة الإماراتية": 3 حالات شفاء جديدة و102 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد عن تسجيل 3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالإضافة إلى تسجيل 102 إصابة بهذا الفيروس، وتسجيل حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التى عقدتها حكومة الإمارات اليوم، فى إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسنى المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب الدكتور خالد المزروعي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
من ناحية آخرى أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني أنه تقرر تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى يوم السبت الرابع من أبريل المقبل في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية كافة المرافق والمنشآت التي تم الإعلان عنها.
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