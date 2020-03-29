الصحة الإماراتية: تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة وحالة وفاة

أبوظبى أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، ليصل إجمالى الحالات التى تم تشخيصها إلى 570 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصا من كل من (نيوزيلاندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا)، وشخصين من كل من (البرازيل، السويد، أستراليا، أثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، السعودية والبرتغال)، و3 حالات من كل من (إيطاليا وإيرلندا)، و6 أشخاص من مصر، و7 أشخاص من كل من (الإمارات والفلبين)، و16 شخصا من بريطانيا، و30 شخصا من الهند.. موضحة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إلى إصابتها بعدة أمراض مزمنة مما عرضها الى مضاعفات أدت الى الوفاة.. منوهة بشفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، مبينة أن هذه الحالات تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.