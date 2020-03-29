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السيسى: مكافحة انتشار "كورونا" قضية أساسية تستدعي التكاتف والوعى الجماعى

الأحد، 29 مارس 2020 07:01 م
السيسى: مكافحة انتشار "كورونا" قضية أساسية تستدعي التكاتف والوعى الجماعى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، و مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

 


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