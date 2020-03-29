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السيسى: زيادة بدل المهن الطبية 75% ومكافأت للعاملين بمستشفيات العزل

الأحد، 29 مارس 2020 06:41 م
السيسى: زيادة بدل المهن الطبية 75% ومكافأت للعاملين بمستشفيات العزل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".
 
وتناول الاجتما متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".
 
وأعرب  الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".
 
ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 
 

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