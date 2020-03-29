السودان: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالى إلى 6 حالات

الخرطوم أ ش أ

أعلن وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السودان لمواطن فى الستينيات من العمر، ليرتفع عدد الإصابات فى السودان إلى 6 حالات.

وقال التوم - فى تصريح - "إن المصاب السادس قدم إلى السودان من دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 مارس الجاري، وهو يسكن فى ولاية الخرطوم، لافتا إلى أن المصاب يتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ويتم فحص المخالطين عبر الفرق الطبية".

وأوضح أن الحالة تأكد إصابتها قبل عدة ساعات اليوم، مناشدا السودانيين اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية، وتجنب التجمعات، وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فى السودان اجتماعا مساء اليوم الأحد، حيث استمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها.