اليوم السابع
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السعودية تمول من فقدوا وظائفهم وتعفى متعاملى البنوك من رسوم انخفاض الرصيد

الأحد، 29 مارس 2020 02:37 م
السعودية تمول من فقدوا وظائفهم وتعفى متعاملى البنوك من رسوم انخفاض الرصيد مؤسسة النقد العربى السعودية
وكالات

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اعتمدت مؤسسة النقد العربى السعودي "ساما"، حزمة إجراءات احترازية جديدة فى إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره فى الأسواق المالية والاقتصاد.
 
وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
 
كما أكدت المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها  :
 
-دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد ، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أى تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية فى ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية.
 
-تقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أى رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل.
 
- مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
 
وتؤكد المؤسسة أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها؛ القطاع المصرفي والمالي، وسوف تقدم المؤسسة جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تؤكد المؤسسة على البنوك أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.
 
جاء توجيه مؤسسة النقد اليوم للبنوك السعودية، بتعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية المحتاجة لذلك، دون رسوم إضافية، ضمن أبرز ما أقرته ساما من إجراءات احترازية لمجابهة آثار تفشي كورونا.
 
كما تضمّن التوجيه توفير التمويل للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء كل العملاء من رسوم انخفاض الرصيد أو إعادة التمويل.
 
وكانت قد اعتمدت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما" اليوم حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
 
وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس "كورونا"؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
 
كما أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية.

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مؤسسة النقد العربى

السعودية

فقدوا وظائفهم

البنوك

ساما

الأسواق المالية

الاقتصاد

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