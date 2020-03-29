اليوم السابع
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السعودية: إصابات طفيفة لمدنيين اثنين بشظايا صاروخ بالستى أطلقه الحوثيون

الأحد، 29 مارس 2020 08:19 ص
السعودية: إصابات طفيفة لمدنيين اثنين بشظايا صاروخ بالستى أطلقه الحوثيون تدمير صاروخ بالستى - أرشيفية
أ ش أ

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قال المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادى، أن فرق الدفاع المدنى باشرت التحقيق فى حادث سقوط شظايا صاروخ باليستى بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية فى مواقع متفرقة مما تسببت إحدى الشظايا فى إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة.
 
وأوضح العقيد، فى تصريح وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد - أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.
 
وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، قد صرح، بإن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
 
ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى، أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.
 
وبين العقيد المالكى أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثورى الإيرانى فى هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقى لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيرانى الداعم لها، حيث أن هذا الاعتداء الهمجى لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة فى هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتى يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشى الوباء العالمى كورونا (كوفيد -19).
 

السعوديه

الحوثيون

منطقه الرياض

اليمن

التحالف العربى

صاروخ باليستى

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