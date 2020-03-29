اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 09:52 ص
خالد صلاح
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السديس يشيد بقرار تمديد تعليق العمل فى جميع قطاعات السعودية

الأحد، 29 مارس 2020 09:30 ص
السديس يشيد بقرار تمديد تعليق العمل فى جميع قطاعات السعودية حظر التجوال بالسعودية
أ ش أ

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى المغرب إلى 437 حالة، بعد تسجيل 35 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، وأفاد تحديث بيانات وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالى للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 26.
 
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 402 من حالات الإصابة المؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
 
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
 

السعوديه

حظر التجوال

المسجد الحرام

السديس

كورونا

فيروس كورونا

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