الزراعة: سريان تراخيص الأنشطة الزراعية والحيوانية حتى انتهاء الحظر

كتب عز النوبى

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والتى انتهت مدتها خلال فترة الحظر .

وجاء قرار وزير الزراعة نظرا للظروف الراهنة التى تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية وأيضا تيسيرا على المواطنين .

وأكد وزير الزراعة ، أن التراخيص الحالية سوف تظل سارية حتى انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية لتجديدها دون الحضور للوزارة ، ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة والوزاره لتقليل حركة المواطنين والتعامل المباشر حفاظا على حياتهم.

فيما قال تقرير الثروة الحيوانية والداجنة ، إنه يتم التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، مناشدة ، بسرعة التقدم الى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل ، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، لافتا الى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وأوضح التقرير، عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل منها التوجه الى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة ادارة الانتاج الحيوانى ، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لأجراء المعاينة على ارض الواقع ، مشير الى أن اللجنة الفنية المشكلة من الانتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.

وتابع التقرير ، أن اللجنة تقوم باستيفاء البيانات طبقا للقرارات المنظومة لهذا الشأن ،ومدى توافر شروط الامن و الامان الحيوى ، وفى حالة اعتماد محضر المعاينة يتم المصروفات الادارية المقررة فى القطاع او المديرية التالع لها ، على أن يتم استلام اصل تراخيص التشغيل خلال 15 يوم على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب أن لم يكن هناك مانع قانونى او ادارى.