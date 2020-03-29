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الزراعة: استمرار عمل منافذ السلع الغذائية أمام الجمهور حتى الخامسة

الأحد، 29 مارس 2020 12:47 م
الزراعة: استمرار عمل منافذ السلع الغذائية أمام الجمهور حتى الخامسة منافذ وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى الزراعات المحمية وقطاع الإنتاج مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل ما بين 15 الى 20 و25% ،لرفع العبء عن المواطن ، والتنسيق المستمر بين مديريات الطب البيطرى والجهات للرقابة على منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية.

 قال المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن منافذ الزراعات المحمية تعمل من الساعة الثامنة وحتى الخامسة مساءا يوميا ، مضيفا أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بالمنافذ، مشيرا الى أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة ، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم ، بلدى وسودانى ومجمد ، والدواجن بأنواعها " البط ، الفراخ ، والكبد ، والحمام ، والسمان " وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الأخرى بـ 30 منفذ ثابت بمختلف المحافظات ، وهناك تخفيضات على السلع بمنافذ الزراعات المحمية بخصم يبدا من 20 الى 25 % ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية ، أنه تقرر طرح اللحوم البلدى بـ 100 جنيه للكيلو ، وهناك سعر مخفض على البط والارانب والفراخ ، وجميع الخضروات ، والزيتوت ، والسمن ، والاسماك ، والفول البلدى ، والعدس ، والمربات وعسل النحل ، مشير الى أن منافذ الزراعات المحمية ، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

وأكد " فتحى " ،أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية ، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار.


منافذ الزراعة

السلع الغذائية

المنتجات الزراعية

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اخبار مصرية

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