الرى: 560 مليون جنيه قيمة أعمال حماية الشواطىء خلال 9 أشهر

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن المشروعات الجارى تنفيذها في مجال حماية الشواطىء المصرية من عوامل النحر والتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث يجري العمل حاليا في مشروعات عديدة في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة علي البحر المتوسط، 560 مليون جنيه أعمال حماية للشواطىء خلال التسعة أشهر الماضية.



وأوضح عبد العاطى أنه فى نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 مليون جنيه خلال الفترة لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولي من بئر مسعود حتي المحروسة ومشروع إستكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى مرحله أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولي ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية وفي محافظة البحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحري غرب مصب النيل فرع رشيد كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تكريك الممر الملاحي برشيد .



كما قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه خلال الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ علي مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعه السمكيه ببركة غليون وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر ومشروعات حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر، علاوة علي قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 22 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد علي مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري ومشروع إستكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة اولي .







أما في نطاق محافظة دمياط فقد قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 171 مليون جنيه علي مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات ( الصفاره - الرطمه - البط ) بمنطقة بوغاز مثلث الديبه ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصه ومشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8 ) ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة ومشروع إستكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي ومشروع إستكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي .







وفي نطاق محافظة مطروح فقد قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 16 مليون جنيه خلال الفترة علي مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح ومشروع حماية شاطئ الأبيض.







وفيما يتعلق بالمرور علي الشواطئ والسواحل المصرية فيتم المرور دوريا علي المنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994 ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات.







كما تم الإنتهاء من طرح مشروعات جديدة وهي مشروع حماية مناطق الإستزراع السمكي بطوال ابو الروس شرق حائط عزبة البرج ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 1-2 وكذلك مشروع خليج راس البر وتدعيم قدمات لسان راس البر وجاري البت النهائي في المشروعات الثلاثة حيث من المنتظر البدء الفعلي في أواخر العام المالي الحالي.



أما فيما يخص المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي وقيمتها 31.5 مليون دولار وذلك لحماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات وهي بورسعيد (12كم ) ودمياط (12كم) والدقهلية (12كم) وكفر الشيخ (27كم) والبحيرة (6كم) علاوة علي تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية فإنه حاليا جاري حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ علاوة علي تجهيز عدد 6 عقود جديدة المنتظر الإنتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي وهي عقدين بمحافظة كفر الشيخ (13كم) وعقدين بمحافظة بورسعيد (12كم) وعقدين بمحافظة الدقهلية (12كم) كما تم الإنتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية علي موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNDP ) وجاري البت النهائي .









