الرئيس الإيراني: فيروس كورونا دخل إلى المجتمع وربما يستمر عامين

كتب سمير حسنى

أقر الرئيس الإيراني حسن روحانى اليوم الأحد ، بانتشار فيروس كورونا داخل بلاده ، مضيفا فى تصريحات نقلتها مصادر إعلامية: "فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين".

وفى وقت سابق قالت مواقع إيرانية، إن شقيق الرئيس الإيراني الأسبق والزعيم الإصلاحي سيد محمد خاتمي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمتفشي في جميع المحافظات الإيرانية.

وقال المواقع الإيرانية، إن سيد محمد رضا خاتمي شقيق خاتمي ونائب رئيس البرلمان في دورته السادسة يرقد في أحد المستشفيات ويتلقي العلاج.