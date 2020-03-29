الداخلية: غلق 12 ألف مركز تعليمى و213 مقهى وضبط 251 قضية احتكار سلع

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين ، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها إجراءات غلق "جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات.

كما تشمل الإجراءات الاحترازية الكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة"، وغلق "كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى أمام الجمهور"، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، حيث نجحت في ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

وأثمرت الجهود عن ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 73 مكان "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة" ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها مؤخراً 12531 مركز تعليمى.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



أغذية



حملات أمنية



غلق المحلات



غلق للمحال